Бездетные семейные пары РФ начали готовить к уплате "налога на бездетность" в размере 6%

Российские СМИ сообщают, что в Думе идёт процесс обсуждения налога на бездетность в качестве формы общественных алиментов: - так объясняет своё предложение скандально известный депутат от "Едра" Евгений Фёдоров.
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