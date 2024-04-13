Одна из худших игр 2023, Wanted Dead, неожиданно получила обновление Удивительное д...

Одна из худших игр 2023, Wanted Dead, неожиданно получила обновлениеУдивительное дело: оказывается, что одна из худших игр прошлого года, экшен Wanted: Dead, к работе над которым приложил руку лично патриарх верхнего интернета Антон Логвинов (его студия делала трейлер), получит серьезные изменения в геймплее.