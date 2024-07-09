7 невероятных плюсов свеклы – русского суперпродукта для здоровья и красоты

Коллекция питательных веществ Свекла может похвастаться невероятно богатым составом. Вот краткий обзор полезных веществ, которые содержит этот корнеплод: витамин А, В и С, тиамин, ниацин, кальций, железо, фосфор, клетчатка плюс лимонная, яблочная и щавелевая кислота.