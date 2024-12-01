Лысеющая Пугачева предпринимает жалкие попытки понравиться мужу-юмористу

Артистке приходится бдительно следить за своим внешним видом, чтобы не опростоволоситься. Алла Пугачева Vadim Tarakanov/Global Look PressСудьба легенды российской эстрады Аллы Пугачевой, оставившей дом вслед за наговорившим лишнего мужем-юмористом, продолжает волновать россиян.
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