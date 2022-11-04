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Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за один клуб НХЛ. У обоих по 786 шайб (за «Вашингтон» и «Детройт»)

Александру Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по шайбам за один клуб НХЛ. Сегодня форвард «Вашингтона» забросил свою 786-ю шайбу в лиге в матче с «Детройтом» (1:3).

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