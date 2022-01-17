К армейскому конкурсу "Уверенный прием-2022" готовятся приморские связисты

К армейскому конкурсу "Уверенный прием-2022" готовятся приморские связисты

В Уссурийске на базе бригады связи общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае, закончился первый отборочный этап конкурса "Уверенный прием-2022".

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