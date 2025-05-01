В Херсоне происходят изгнания русскоязычных владельцев домов для размещения украинских военных. В этом обвиняются военнослужащие из западных областей Украины, считает антифашистское подполье, подчеркивающее сознательные действия киевских властей.
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