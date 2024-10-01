Общегородской субботник в Петербурге пройдет 19 октября

В порядок планируется привести более 280 миллионов квадратных метров территорий В Петербурге стартовал осенний месяц по благоустройству, в рамках которого планируется привести в порядок более 280 миллионов квадратных метров городских территорий, высадить тысячи деревьев, кустарников и цветов.