Общегородской субботник в Петербурге пройдет 19 октября

В порядок планируется привести более 280 миллионов квадратных метров территорий В Петербурге стартовал осенний месяц по благоустройству, в рамках которого планируется привести в порядок более 280 миллионов квадратных метров городских территорий, высадить тысячи деревьев, кустарников и цветов.
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