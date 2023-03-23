Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Ошибка роста европейских рынков в середине недели

Европейские индексы завершили неделю ростом, полагаясь на позитивные комментарии ФРС. Такой настрой помог им преодолеть негатив неожиданного взлета инфляции в Великобритании, где динамика цен вместо падения до 9,9%, поднялась до уровня 10,4%.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх