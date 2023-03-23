Ошибка роста европейских рынков в середине недели

Европейские индексы завершили неделю ростом, полагаясь на позитивные комментарии ФРС. Такой настрой помог им преодолеть негатив неожиданного взлета инфляции в Великобритании, где динамика цен вместо падения до 9,9%, поднялась до уровня 10,4%.