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Царьград

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Анна Кикина анонсировала выставку научных проектов на фестивале

Анна Кикина анонсировала выставку научных проектов на фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Анна Кикина сообщила, что в этом году посетители смогут увидеть научные проекты и лекции о космосе.

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