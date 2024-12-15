🚘В Крыму количество нарушений ПДД выросло вдвое по сравнению с прошлым годом Так, в 2024 году зафиксировано 5,3 млн нарушений.
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🚘В Крыму количество нарушений ПДД выросло вдвое по сравнению с прошлым годом Так, в 2024 году зафиксировано 5,3 млн нарушений.