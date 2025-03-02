Юрист Виноградов назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии

Новости внутренней и внешней политики в России

В трудовой книжке указан стаж, необходимый для получения пенсии. Однако, если книжка утеряна, можно подтвердить годы работы другими способами, сообщил агентству «Прайм» Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ и профессор.