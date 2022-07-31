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Магомед Анкалаев: «Он хотел устроить со мной драку: мы показали, кто здесь воин»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев прокомментировал исход боя против Энтони Смита. Напомним, что россиянин нокаутировал соперника во втором раунде.

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