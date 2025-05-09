В РФ ждут, что выплатит "Газпром" дивиденды за 2024 г. или нет, а в Минфине уже признались, что они ничего не ждут

Журналисты спросили министра финансов РФ Антона Силуанова, что ждёт ли Минфин каких-либо дивидендов "Газпрома" по итогам прошлого года, на что тот прямо ответил, что в Минфине ничего не ждут, мол в российском бюджете на 2025 год такие дивиденды не закладывались.