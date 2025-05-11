Андрей Разин судится из-за прав на хиты "Ласкового мая" в сериале

Продюсер Андрей Разин подал иск против создателей сериала «Слово пацана». Он требует признать недействительным договор на использование песен «Ласкового мая», утверждая, что вдова Юрия Шатунова не имела прав на эти произведения.
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