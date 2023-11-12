Учёные раскрыли секрет хорошего сна: это его регулярность.В ходе исследований они пришли к выводу: постоянство времени начала и завершения сна важно для здоровья, безопасности и работоспособности человека.
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