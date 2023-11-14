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Новый городской маршрут запускают в Алматы

Новый городской маршрут запускают в Алматы

В южной столице запускается новый городской маршрут, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, с 15 ноября 2023 года будет запущен новый городской маршрут №89, который будет курсировать от станции метро "Райымбек батыр" до ЖК Gate City в Илийском районе Алматинской области.

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