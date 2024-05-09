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Huawei представила 14-дюймовый ноутбук MateBook 14 2024 с Intel Meteor Lake и сенсорным OLED-экран...

Huawei представила 14-дюймовый ноутбук MateBook 14 2024 с Intel Meteor Lake и сенсорным OLED-экран...

Huawei представила 14-дюймовый ноутбук MateBook 14 2024 с Intel Meteor Lake и сенсорным OLED-экраномПомимо флагманской модели MateBook X Pro 2024, компания Huawei представила для глобального рынка более чуть более простую и более доступную модель ноутбука MateBook 14 2024.

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