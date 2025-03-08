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Коммунальная авария в Саратове: без тепла остались 24 000 человек

Коммунальная авария в Саратове: без тепла остались 24 000 человек

Авария на теплосетях в Саратове оставила 140 домов без отопления и горячей воды. Более 24 тысяч человек пострадали от временных неудобств.

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