В Алтайском крае похитили мужчину и беременную женщину

Злоумышленники завладели их имуществом стоимостью 10 млн рублей В Алтайском крае арестовали трех мужчин, которых обвиняют в разбое, а двоих из них — и в похищении жителя региона и беременной женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
- "Нет совести". Во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым