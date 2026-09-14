Прогноз погоды на 15-18 сентября в Новосибирске сделали синоптики

Так, по данным «Яндекс Погоды», во вторник, 15 сентября, с утра в Новосибирске +13 градусов и небольшой дождь, который продлится до самой ночи.
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