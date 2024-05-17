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От референдума по самоопределению до полной интеграции в состав России

От референдума по самоопределению до полной интеграции в состав России

18 мая Луганская Народная Республика отмечает памятную дату — День Конституции ЛНР. В этот же день в 2014 году состоялось первое пленарное заседание Республиканского Собрания ЛНР как временного высшего законодательного органа республики, действующего до проведения всенародных выборов.

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