От референдума по самоопределению до полной интеграции в состав России

18 мая Луганская Народная Республика отмечает памятную дату — День Конституции ЛНР. В этот же день в 2014 году состоялось первое пленарное заседание Республиканского Собрания ЛНР как временного высшего законодательного органа республики, действующего до проведения всенародных выборов.