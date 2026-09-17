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Blackstone и Alphabet получили $22 млрд кредитного финансирования для AI-проекта

Blackstone и Alphabet получили $22 млрд кредитного финансирования для AI-проекта

Группа из 10 банков предоставит около $22 млрд кредитного финансирования для нового облачного бизнеса Blackstone и Alphabet — Crux AI.

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