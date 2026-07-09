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Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области

Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области

Противник продолжает методично атаковать коммерческие суда в Азовском море. Напомним, что с 2022 года оно стало внутренним морем России – после вхождения в состав страны Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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