Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области

Противник продолжает методично атаковать коммерческие суда в Азовском море. Напомним, что с 2022 года оно стало внутренним морем России – после вхождения в состав страны Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.
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