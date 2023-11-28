Россия сделала невозможное всего за 1,5 года: Расставляем акценты

Ещё пару лет тому назад казалось, что разительных перемен в России не наступит - всё будет идти своим чередом с учётом либеральной повестки, которую окончательно изгонять не собираются, каким бы сильным не было сопротивление людей.
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