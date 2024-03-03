Первый «удар» магнитной бури ожидается с 4 марта: сколько всплесков геомагнитной активности прогнозируют в начале весны Инна БервеноДля тех, кто чувствителен к изменениям в погоде и геомагнитным колебаниям, знание о предстоящих магнитных бурях имеет важное значение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии