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Куда летим дальше: в условиях санкций России придется сменить приоритеты в космосе

Куда летим дальше: в условиях санкций России придется сменить приоритеты в космосе

Кажется, еще никогда наша страна не встречала День космонавтики в столь незавидных обстоятельствах. Из-за введенных «недружественными» странами санкций технологический уровень российской космической отрасли может быть отброшен на много лет назад.

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