InWin готовит блок питания GPU мощностью 1650 Вт с четырьмя 16-контактными разъемами питания

Стандартный блок питания обслуживает все компоненты вашей системы. Однако в связи с растущими требованиями к мощности современных видеокарт компания InWin (через Uniko's Hardware) создает специализированный блок питания GPU специально для питания ваших видеокарт.
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