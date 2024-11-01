Аферисты с сайтов знакомств: не молоды, не богаты и не красивы. Чем же они завлекают женщин?

Ольга Гусева

Меня всегда удивляла некая наивность, а порой и тупость наших женщин. Ну почему вы сами себя не уважаете и не любите. Где ваш разум то? сказкам всё верите. Пиец просто. Если мужик у вас просит деньги (не важно на что, зачем и т.д.), блокируйте его. Это не мужик. Мужик не станет плакаться и ныть. Как можно брать кредиты ради какого-то малознакомого человека (порой даже и вовсе незнакомого). В нашем мире даже своим близким и давно знакомым людям страшно доверять то. Девоньки, почему вы такие дурынды. Ради своих хотелок (хочу быть любимой, нужной и т.д.) вы предаёте как себя, так и своих детей (сколько таких случаев). Ради чего и кого? Жалость (в таком искажённом виде) ни к чему хорошему привести не может. Мозги включайте, а не свои чакры ниже пояса.