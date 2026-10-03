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Зрада года: «Символика ВСУ оказалась русской»

Зрада года: «Символика ВСУ оказалась русской»

Малиновый крест – главную эмблему ВСУ – заподозрили в российском происхождении. Об этом говорится в сюжете программы «ТСН» на украинском канале «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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