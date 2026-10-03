Малиновый крест – главную эмблему ВСУ – заподозрили в российском происхождении. Об этом говорится в сюжете программы «ТСН» на украинском канале «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европу стоило бы ...
- Европу сотрясают ...
- Сикорский: «Мы оп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым