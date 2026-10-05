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Нижегородская правда

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Красная икра в России за год подорожала в среднем на 59%

Красная икра в России за год подорожала в среднем на 59%

За последний год в России зафиксировано значительное увеличение стоимости красной икры. В среднем по стране цена за упаковку весом 90 – 100 граммов выросла на 59% и достигла 1204 рублей.

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