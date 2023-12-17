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Парламентские и муниципальные выборы стартовали в Сербии

Парламентские и муниципальные выборы стартовали в Сербии

Wikimedia/Vice President's Secretariat Выборы депутатов Скупщины (однопалатного парламента), властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления проходят в Сербии в воскресенье, 17 декабря.

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