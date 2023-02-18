Американские военные не нашли обломки летательных аппаратов, сбитых над Аляской и озером Гурон

Американские военные завершают поиски обломков летательных аппаратов, которые они сбили ракетами над Аляской и озером Гудрон.
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