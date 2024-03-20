Марина Разумова, ГПМ РТВ: «Мы будем расширять линейки производства с помощью новых шоу и реалити-жанра»

— Домашнее телесмотрение снизилось на 9% в 2023 году. С учетом меняющегося профиля смотрения ТВ и цифровых площадок как вы адаптируете производственный план? — Снижение телевизионного смотрения — тренд, который наблюдается не только в России, но и по всему миру.