Марина Разумова, ГПМ РТВ: «Мы будем расширять линейки производства с помощью новых шоу и реалити-жанра»

— Домашнее телесмотрение снизилось на 9% в 2023 году. С учетом меняющегося профиля смотрения ТВ и цифровых площадок как вы адаптируете производственный план? — Снижение телевизионного смотрения — тренд, который наблюдается не только в России, но и по всему миру.
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