Неэффективно и опасно для здоровья: почему БАДы не помогают похудеть

Большинство БАДов сами по себе не помогают снизить вес. Об этом изданию Газета.ру рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог Андрей Скальный.
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