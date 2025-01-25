Русские готовят большой котёл в Донбассе, осталось «закрыть крышку», а в центре Великой Новоселки установлен наш флаг: Карта специальной военной операции на Украине на 25 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине русские военные стремятся окружить украинские силы в Донбассе.