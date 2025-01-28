В Барнауле, Бийске и Рубцовске 28 января будут ловить водителей без прав

Мероприятие "Водитель без права управления" будет сопровождаться сплошными проверками В Барнауле, Бийске и Рубцовске сотрудники ГАИ 28 января будут искать автомобилистов без прав, сообщили в МВД Алтайского края.
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