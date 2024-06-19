Керем Актюркоглу может перейти в "Спартак" или "Реал Сосьедад"

Нападающий "Галатасарая" и сборной Турции Керем Актюркоглу может покинуть свой нынешний клуб. Помимо российского "Спартака", который является одним из претендентов на его услуги, интерес к нападающему проявляют и другие клубы - испанский "Реал Сосьедад" и один из саудовских клубов.