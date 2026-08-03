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Пункт-А

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В Астрахань идет нефтемусоросборщик Лебедь для чистки портовых вод

В Астрахань идет нефтемусоросборщик Лебедь для чистки портовых вод

Астраханский морской порт готовит причал для важного пополнения: в акваторию региона направляется новое специализированное судно «МНМС-“Лебедь”», сошедшее со стапелей Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.

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