В Астрахань идет нефтемусоросборщик Лебедь для чистки портовых вод

Астраханский морской порт готовит причал для важного пополнения: в акваторию региона направляется новое специализированное судно «МНМС-“Лебедь”», сошедшее со стапелей Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.
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