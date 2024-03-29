В России прокомментировали информацию ВСУ о количественном превосходстве ВС РФ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал озвученную главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским информацию о шестикратном превосходстве Вооруженных сил (ВС) РФ в артиллерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии