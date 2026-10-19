Актриса Селена Гомес на 78-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми» в Лос-Анджелесе, 15 сентября 2026 года © Daniel Cole/ReutersАмериканская певица Селена Гомес рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отказалась от вейпа.
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