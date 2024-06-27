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Новосибирского певца Шуру заметили с метлой на улице в Москве

Новосибирского певца Шуру заметили с метлой на улице в Москве

Артист сообщил, что работу делает качественно, а берёт за неё недорого.Известный музыкант Шура опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он запечатлён с метлой в руках, которой он подметает брусчатку.

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