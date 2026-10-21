Установочная встреча клуба пройдет 14 ноября в библиотеке имени Б. В. Шергина. Участники займутся реставрацией макета 1986 года и создадут передвижную выставку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым