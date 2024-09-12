Жительница США потратила на подготовку к 3-й мировой войне 1,8 миллиона рублей

Жительница США потратила на подготовку к третьей мировой войне целое состояние — 1,8 млн рублей. Женщина, воспитывающаяся 3 детей, считает, что «перегнуть палку» в подготовке к катастрофам невозможно, передает Lenta.
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