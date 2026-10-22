В год 85-летия начала Великой Отечественной войны Петербургская филармония при участии Новосибирской филармонии и Союза музеев России проведет проект «Отзвук Ленинграда», посвященный 85-летию эвакуации ленинградских учреждений культуры в Новосибирск.