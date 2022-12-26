САУ "Богдана" ВСУ испытали стрельбой по позициям войск ВС РФ

Самоходная артиллерийская установка "Богдана" калибра 155 мм появилась в зоне боевых действий. Гаубица была выведена на очередные испытания, сообщает "Военное обозрение", ссылаясь на пресс-службу 1-й отдельной бригады специального назначения им.