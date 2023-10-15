Глава СК поручил возбудить дело после нападений хулиганов на людей в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в социальных сетях роликов с нападением группы молодых людей на прохожих в Санкт-Петербурге.
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