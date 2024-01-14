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  • Влад Владимиров
    Конечно же, у них это их самая дорогая часть их же тела... И это от того, что у них там, очень похлже, расположены их...Теперь так освяща...
  • Россиянин
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  • Андрей
    извинился и всей семейкой на историческую родину -вот так будет правильно.Мгновенная карма ...

Трудности Предсказамусов

Сложно. Сложно предсказывать поведение людей. Особенно когда они шибанутые на всю голову.Опять же, разные уровни мышления… вот смотритеВ США Демпартия пытается установить однопартийную систему, произвольно лишив мандатов около 120 конгрессменов от республиканцев и запретив им переизбрание.

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