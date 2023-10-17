Подростки вымогали деньги у сверстников в ТЦ Новосибирска

Трех подростков будут судить за вымогательство в Калининском суде Новосибирска. Как заявляют в прокуратуре, они целый месяц с января по февраль 2023 года промышляли в торгово-развлекательном центре в жилмассиве Снегири на окраине Новосибирска.
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