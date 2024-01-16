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С начала 2023 года в Крыму появилось более 300 новых оборудованных остановок

С начала 2023 года в Крыму появилось более 300 новых оборудованных остановок

В Республике Крым продолжается улучшение инфраструктуры автомобильных дорог. Как сообщает Министерство транспорта Крыма, с начала 2023 года на территории Республики было установлено 316 новых остановочных павильонов для удобства пассажиров и водителей.

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